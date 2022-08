PEC is een schizofreen clubje: mijn broer heeft minder gevoel bij groenwit en zegt dat ik niet zo moet janken

Hé Robert,



Prachtig hoe je vorige week jouw clubliefde voor roodgeel beschreef. Je weet: mijn vader komt uit Diepenveen, was Go Ahead-fan en nam me wel eens mee naar de Adelaarshorst. Go Ahead speelde toen in paarswit. Daardoor heb ik nog altijd een zwak voor Anderlecht en Fiorentina.



Mijn herinneringen aan de geur van schraal bier zijn echter anders door zijn gedrag ten gevolge van een alcoholverslaving. Hij werd slechts 62. Helaas is ook dat een harde, vaker voorkomende realiteit in voetbalstadions.