PEC-middenvelder Pelle Clement na operatie wekenlang uit de roulatie

Moord op Syrische actrice Raifa in Zwolle in december voor de rechter, verdachte wordt psychisch onderzocht

7 september De rechtbank in Zwolle buigt zich in december over de moord op de Syrische actrice Raifa Al-Riz. Verdachte Waël D. wordt vanaf deze week psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Justitie denkt dat hij Al-Riz in maart in haar flatje in Zwolle wurgde met een snoer.