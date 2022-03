PEC-speelster Amy Banarsie maakt flink wat vlieguren als kersvers international van Suriname

Experiment in Zwolle afgeblazen: snelrecht levert te weinig tijdwinst op in grote drugszaak

Justitie staakt een experiment met een nieuw soort van snelrecht in een megaproces tegen een grote criminele drugsorganisatie in Oost-Nederland. Het Openbaar Ministerie wilde buiten de rechtszaal een akkoord sluiten met advocaten en hun verdachten over vooral de strafmaat en het terugbetalen van drugswinsten. De rechtbank in Zwolle, die er eerder ‘niet onwelwillend’ tegenover stond, heeft die werkwijze gisteren onverwacht getorpedeerd.

1 maart