PEC stapt af van kunstgras na 'emotioneel geladen discussie'

In datzelfde interview werd ook gesproken over een eventuele toekomst zonder kunstgras. Ook daar kwamen de mogelijkheden van een hybride veld aan bod. Een veld waarbij natuurgras wordt versterkt met kunstgras vezels. ,,Deze studie is een parallel proces. Mocht blijken dat kunstgras onwenselijk is dan zijn we klaar om op hybride gras over te stappen'', stelde de preses destijds.



Tegenover VI zegt Visser nu dat PEC Zwolle de verandering doorzet 'in het algemene belang'. ,,Puur rationeel zie ik geen enkele aanleiding kunstgras te verlaten. Maar goed, het is een emotioneel geladen discussie'', zegt Visser. ,,Nu kennelijk iedereen vindt dat kunstgras slecht is, zijn we in het algemene belang wel bereid die prijs te betalen.''