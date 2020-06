PEC-supporter Badr werd weggestuurd bij betoging in Zwolle: ‘Als burger heb ik toch het recht om te demonstreren’

Dj's vanaf de Wijthmener­plas in Zwolle in je huiskamer: Into the Summer filmt en streamt volgende week een heel festival

9:30 Twaalf dj's geven volgende week zaterdag een concert bij de Wijthmenerplas in Zwolle. Min of meer dan, want danceliefhebbers kunnen de dj-sets urenlang streamen via YouTube en sociale media. Een geste van festival Into the Summer, dat die dag voor het eerst rond de recreatieplas zou worden gehouden.