PEC-supporter gewond door val van tribune Abe Lenstra stadion

Spoorstad Zwolle profiteert maximaal van reizigers­groei

22:38 Ons spoor verandert in ijltempo. Niet alleen rijden er over een paar jaar veel meer treinen, ook de snelheid gaat flink omhoog. Spoorbeheerder ProRail maakt zich klaar voor nieuwe toestellen van de NS die zonder moeite de 200 kilometer per uur aantikken. Veel reizigers laten de auto dan staan, is het idee. Station Zwolle - na Utrecht het tweede knooppunt van Nederland - krijgt daarin een belangrijke rol, schetst Pier Eringa (57), de hoogste baas van ProRail.