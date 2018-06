PEC-supporters balen van seizoensopening in vakantie

Vervelend

PEC Zwolle opent het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Ook vorig jaar was de eerste wedstrijd van PEC een thuiswedstrijd, toen tegen Roda JC op 13 augustus. ,,Ja, het is wel vervelend", zegt ook Freddy Eikelboom, voorzitter van de Supportersclub PEC Zwolle. ,,Volgend jaar hebben we wellicht meer geluk. Het is natuurlijk ideaal als iedereen weer terug is van vakantie bij de eerste wedstrijd. Maar ik weet dat het ook afhankelijk is van de internationale speelkalender." Ook de vakantieperiodes verschillen nou eenmaal per jaar en per regio, zegt Eikelboom. ,,In deze regio hebben we dit jaar laat vakantie. Daar doe je niks aan."