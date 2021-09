PEC-supporters tussen hoop en vrees na vijfde nederlaag op rij: ‘Maar het fanatisme blijft’

IJsselderby Fascineren­de statistie­ken bij Go Ahead en PEC Zwolle, mi­ni-IJsselder­by in Zutphen

17 september Vier jaar hebben PEC Zwolle en Go Ahead Eagles er op moeten wachten, maar zondag is het dan eindelijk weer zo ver: de IJsselderby. Hoe staat het met de wedstrijdspanning in Zwolle en Deventer? Clubwatchers Vincent de Vries en Dennis Arentsen schrijven elkaar dagelijks over de wedstrijd van het jaar.