PEC-supporters verplicht met auto naar Zeeland: ‘Complete onzin!’

Vermaarde wetenschap­per Steinbuch komt voor vijfde Celelezing naar Zwolle

23 oktober De vermaarde wetenschapper Maarten Steinbuch (49) geeft op woensdag 6 november de jaarlijkse Celelezing in de Grote Kerk in Zwolle. Het thema van deze vijfde Celelezing is ‘Een robot als vriend?’ Steinbuch is een autoriteit op het gebied van robotica en elektrische auto’s.