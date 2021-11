PEC verrast en verbaasd over nieuwe maatregelen. ‘Stadion is nooit een brandhaard geweest’

Buurt in Heerde furieus na brand bij verwarde vrouw: ‘We schreeuw­den al langer om hulp’

De verwarde bewoonster die gisteren in Heerde uit haar brandende huis werd gehaald, zorgde al langer voor overlast. Dat stellen omwonenden. Ondanks meerdere meldingen werd er volgens hen niets gedaan door politie, zorginstellingen en woonstichting Triada. De buurt is furieus. ,,Ze is compleet in de war, maar blijkbaar moet er eerst iets gebeuren voordat er ingegrepen wordt.”

