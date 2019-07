PEC Zwolle eert oorlogsheld Leo Major op wedstrijdshirt

Cao-ac­ties in ziekenhui­zen Oost-Nederland op z'n vroegst na de zomervakan­tie

12:11 De ziekenhuizen in het oosten van het land krijgen op z'n vroegst na de zomervakantie te maken met acties voor een betere cao. Vandaag wordt wel actie gevoerd in Alkmaar, morgen in Assen en volgende week in Eindhoven.