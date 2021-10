PEC Zwolle-fans voor 3de keer in korte tijd betrokken bij voetbalrellen: ‘Wij vinden dit heel vervelend’

UpdateWederom zijn supporters van PEC Zwolle betrokken geraakt bij voetbalrellen. De politie in Eindhoven pakte gisteravond 38 Zwollenaren op in de aanloop naar het uitduel tegen PSV. Het was na Go Ahead en Utrecht ‘uit’ de derde keer in korte tijd dat PEC Zwolle negatief in het nieuws komt op deze manier. En dat zint Operationeel manager Jeroen van Leeuwen allerminst.

Volgens de lezing van politie Eindhoven had een grote groep PEC-fans zich zaterdag rond 20.00 uur (een uur voor aanvang van de wedstrijd) verzameld bij een café tegenover de Aldi supermarkt in Stratum.

Iets verderop richting het centrum ligt het bekende Stratumseind, waar het uitgaanspubliek zich op zaterdagavond altijd massaal meldt.

Wapenstokken

De politie beweerde informatie te hebben dat PEC-fans de confrontatie zochten met PSV-fans, maar dat zij zich tegen agenten keerden die poolshoogte kwamen nemen. Vervolgens werden 20 Zwollenaren met behulp van wapenstokken en een politiehond in een streekbus gewerkt.

De bewuste bus was op weg naar Valkenswaard, maar werd ter plaatse door agenten gevorderd om de aangehouden personen af te voeren naar het politiebureau.

Nog 18

Woordvoerder Miranda Post van Politie Oost-Brabant: ,,En in de aanloop naar het duel werden nog eens 18 personen uit Zwolle en omgeving opgepakt rond het stadion waarbij wij de Mobiele Eenheid (ME) hebben moeten inzetten.’’

Volgens haar was het tussen 19.00 uur en 20.30 uur op meerdere plekken onrustig. ,,Wij kregen informatie dat er op meerdere plekken groepjes met elkaar op de vuist wilden. De politie was er alert op dat er niet twee grote groepen fans tegenover elkaar zouden komen te staan.’’

De PEC-fans die zijn opgepakt bij het café, wilden zich volgens Post niet identificeren. ,,Daarop werd de sfeer grimmiger. Uiteindelijk zijn ze aangehouden. De rest van de aanhoudingen vond dus elders plaats.’’

Volledig scherm Een groep PEC Zwolle-aanhangers is zaterdagavond opgepakt in Eindhoven. © ED

Openlijke geweldpleging

De 38 opgepakte personen zal onder andere openlijke geweldpleging ten laste worden gelegd. ,,Gedurende de rest van de avond zijn de aangehouden verdachten gehoord en uiteindelijk heengezonden op verschillende tijdstippen. Hoe zij teruggereisd zijn naar Zwolle, is ons onbekend. Ze blijven verdachte en zullen in de komende tijd nader gehoord.’’

Derde keer op rij

Het is de derde uitwedstrijd op rij waarbij fans van PEC betrokken raken bij voetbalrellen. Eerder zorgden Go Ahead- en PEC-fans op 19 september voor ongeregeldheden tijdens de IJsselderby, waar over en weer met zwaar vuurwerk werd gegooid. De verhitte confrontatie werd daardoor twee keer stilgelegd door de scheidsrechter.

Zes dagen later ging het mis tijdens de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Fans van beide clubs zochten elkaar op en na rellen raakten twee politieagenten lichtgewond. De politie in Utrecht verklaarde dat het al tijdens de wedstrijd onrustig was in het vak van de uitsupporters.

De KNVB is bezig met een vooronderzoek naar die twee duels en PEC Zwolle dreigde na de wedstrijd in Utrecht met stadionverboden voor supporters die zich misdragen. Voorzitter Freddie Eikelboom van de supportersverenging was gisteren niet bij de wedstrijd aanwezig. ,,Ik kan er dus nog niets over zeggen.’’ Hij verwacht wel dat de club en de supporters komende week om tafel gaan.

Quote Dat onze club daardoor in korte tijd drie keer negatief in het nieuws komt, vinden we heel vervelend’’ Jeroen van Leeuwen , Operationeel manager van PEC Zwolle

Volledig scherm Politie op het veld voor het vak met de supporters van PEC Zwolle tijdens FC Utrecht - PEC Zwolle in Stadion Galgenwaard op 25 september. © ANP

PEC Zwolle

Operationeel manager Jeroen van Leeuwen van PEC Zwolle laat weten: ,,Als club veroordelen wij iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag of gedrag dat ingaat tegen de afspraken die wij met supporters maken. Naar aanleiding van Go Ahead en FC Utrecht hebben negen mensen dan ook een tijdelijk stadionverbod gekregen. Ons onderzoeksdossier zal naar de KNVB gaan die verder de strafmaat bepaalt.’’

PSV uit

Wat de ongeregeldheden rond de wedstrijd tegen PSV betreft: ,,Onze fans weten dat ze de binnenstad horen te mijden bij dergelijke wedstrijden, maar een klein deel zoekt toch de grens op en dat weten ze. Ze nemen het risico dat ze gepakt worden voor lief.’’

Van Leeuwen vermoedt dat een ‘nieuw groepje fans’ na corona een uitlaadklep heeft gevonden in PEC Zwolle. ,,En dat er een verharding plaatsvindt. Ze manifesteren zich op een bepaalde manier door het randje op te zoeken en eroverheen te gaan. Dat onze club daardoor in korte tijd drie keer negatief in het nieuws komt, vinden we heel vervelend. Het voelt ook niet goed dat er zo over PEC Zwolle wordt gesproken, omdat er een heel grote groep fans is die de club op een positieve manier steunt.’’