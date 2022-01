PEC Zwolle-goudhaantje Van den Belt geholpen door andere rol: ‘Speelde nu wat hoger’

Blijdschap en teleurstel­ling in regio om verwachte versoepe­lin­gen: ‘Telefoon staat roodgloei­end’

Wisselende reacties in Oost-Nederland op de uitgelekte versoepelingen van de coronaregels. Er is blijdschap bij kappers, sportscholen en in het onderwijs. Maar in de horeca en de culturele sector zijn de druiven zuur, want zij blijven voorlopig dicht. ,,Cruciaal is dat we perspectief krijgen. Dat is er nu niet.”

13 januari