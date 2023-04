PEC Zwolle grijpt momentum aan: ruim 8000 seizoenkaarthouders kunnen nu mee naar Eredivisie

Rover wil dat ‘onaantrek­ke­lijk ov’ in de regio op de schop gaat: meer busbanen en nachttrei­nen

Reizigersvereniging Rover heeft de provincies opgeroepen om het openbaar vervoer te verbeteren. In een brief die iedere provincie heeft ontvangen presenteert de organisatie een op maat gemaakte set aan aanbevelingen. Ook in Flevoland, Gelderland en Overijssel ziet Rover volop mogelijkheden om het ov toegankelijker, dichterbij, sneller en comfortabeler te maken.