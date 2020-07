PEC Zwolle is over op het gras van Bayern, de verwarming van Real en de vertrouwde handen van Alfred Meiberg

Maandag 13 juli 2020, 11.43 uur. Het moment gaat de geschiedenisboeken van PEC Zwolle in, want het eerste natuurgras in het MAC3Park-stadion wordt uitgerold. Exact 24 uur later zit de klus er bijna op voor Andre Wolbrink en zijn team van GreenFields. ,,Nu is het zaak dat het gras echt mooi rechtop gaat staan als een borstel, zodat de bal goed rolt’’, vertelt Wolbrink terwijl hij liefkozend over de grasmat aait.