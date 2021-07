PEC Zwolle neemt afscheid van proefspeler Leandro Fernandes

Na drukste zorgjaar ooit, kunnen Isa­la-medewer­kers op vakantie: ‘De volgende golf kunnen we ook aan’

30 juni Eindelijk kan de warme beschermende verpleegoutfit uit na de ongekend zware coronamaanden. Tijd voor reflectie, bezinning én verlangen naar normale tijden zonder het virus. De Stentor sprak er vier medewerkers van ziekenhuis Isala in Zwolle over. ,,De eerste coronagolven hebben we goed weten te doorstaan, dan kunnen we een volgende ook aan.’’