PEC Zwolle O21 mag na promotie voorzichtig gaan denken aan voetballen in de tweede divisie

VIDEO Kartbaan in Zwolse IJsselhal­len ligt uitnodi­gend klaar: wij mogen ons even Max Verstappen wanen

Scheuren door de bochten in een elektrische kart of in een virtuele wereld tegen robots vechten, door de lucht vliegen of Wie is de Mol? spelen. Vanaf aanstaande zaterdag beschikt Zwolle over een nieuwe plek vol vermaak voor bijvoorbeeld vriendengroepen, kinderfeestjes en bedrijfsuitjes. Wij probeerden de kartbaan alvast uit. ,,Toch net niet die 38 seconden hè.’’

4 februari