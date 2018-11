PEC Zwolle op zoek naar investeerders in Zuid-Afrika en Qatar

Sanne Hans verheugt zich op Bierpop in Zwolle: ‘Ik ben apetrots’

6:00 In de Zwolse IJsselhallen is vanavond de vierde editie van Bierpop, het festival van zangeres Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal. Bierpop werd eerder gehouden in de Evenementenhal Hardenberg, maar Hans (zelf geboren in Hardenberg) besloot ‘met pijn in het hart‘ om voor Zwolle te kiezen.