PEC Zwolle roept supporters op om zaterdag niet naar het stadion te komen: ‘Het is niet verstandig’

In een open brief aan de supporters noemt de clubleiding het ‘extreem teleurstellend’ dat de tribunes leeg moeten blijven vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. ‘Als club zijn wij nog steeds van mening dat onze supporters en wij zelf als club aan alle voorwaarden voldoen om een wedstrijd veilig te kunnen bezoeken.’

PEC verrast en verbaasd over nieuwe maatregelen. ‘Stadion is nooit een brandhaard geweest’

Toch mag dat geen reden zijn om alsnog richting stadion te gaan voor de belangrijke wedstrijd tegen RKC , zegt Van Leeuwen in een reactie. Op social media gaan meerdere oproepen rond. ,,Wij waarderen het dat de supporters onze club op deze manier willen steunen, maar we geven óók aan dat het verstandiger is om thuis te blijven en de wedstrijd op tv te kijken. De huidige situatie rond corona is nijpend.’’

In de open brief gaat PEC in op de ongeregeldheden die zich de afgelopen weken in en rond het stadion hebben voorgedaan. ‘Het zorgt voor een gevoel van onveiligheid en het zorgt ervoor dat onze club gedupeerd wordt met geldboetes’. Van Leeuwen: ,,Wij willen daarmee niet insinueren dat we zaterdag ongeregeldheden verwachten. Het is gewoon niet handig om met grote groepen samen te komen.’’