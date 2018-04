PEC Zwolle-spelers geven rekenles op basisschool De Brug

video,,86!", roepen de kinderen van basisschool De Brug in Zwolle. PEC-Zwolle-keeper Mickey van der Hart is net klaar met een minuut lang de bal hooghouden. Daarna is het in de pannakooi op het schoolplein de beurt aan spits Piotr Parzyszek, ,,Actief rekenen zegt de kinderen meer dan het platte vak", zegt Margreet Bergsma-Brugman, lerares van groep 4.

De twee spelers van PEC Zwolle werden warm onthaald op de school voor speciaal basisonderwijs. Vandaag was een vervolg van de rekendag van maandag, waarbij rekenen en voetbal hand in hand gaan. De actie was een opdracht die Bergsma-Brugman moest doen voor haar opleiding als rekencoördinator. ,,Wij bieden speciaal basisonderwijs en passen daarom het niveau aan."

Meten

Met mijn groep hebben we maandagochtend gekeken hoe ver leerlingen konden ingooien. De leerlingen moesten het meten en daarna in een staafdiagram zetten zodat het overzichtelijk is", zegt Bergsma Brugman. ,,Dat was een 'eye-opener' voor de kinderen. Andere groepen hebben bijvoorbeeld een verdeling van de favoriete clubs in een cirkeldiagram gezet."

Spannend was het wel voor de leerlingen: ,,Het dagritme is anders. Wij bereiden de leerlingen voor door uit te leggen wat we gaan doen. We doen het voor aan de leerlingen of samen met hen."

Lees verder onder foto

Volledig scherm PEC Zwolle spelers Mickey van der Hart en Piotr Parzyszek houden een balletje hoog op SBO De Brug terwijl de leerlingen meetellen. © Frans Paalman

Voetbalquiz

Maandag hingen verspreid over het speelplein vragen van een voetbalquiz. ,,De vragen zijn gericht op kleuters, maar ook kinderen die goed kunnen rekenen. Kinderen konden hulp vragen aan juffen. De vragen hadden allemaal te maken met PEC. ,,De optelsommen en keersommen vond ik pittig, maar ik kwam er wel uit", zegt Gerran (12), uit groep 8. ,,Een vraag ging over dat de spelers vanuit Zwolle naar de Kuip gaan. Ze moeten 300 kilometer rijden en hebben een tank van 15 liter. Kunnen ze het halen?"

Tennisbal

In de pannakooi stonden Van der Hart en Parzyszek een voetbal hoog te houden en later ook een tennisbal. Het was de bedoeling dat de kinderen meetelden, maar sommigen waren te enthousiast en konden alleen maar juichen. ,,Rekenen en taal: het zijn allemaal basisvaardigheden die je de rest van je leven nodig hebt", zegt Van der Hart. ,,Ik was vroeger zelf meer van de rekenmachine."