PEC Zwolle stapt bij handhaving in eredivisie over op natuurgras

Gamers van PEC Zwolle strijden zaterdag voor 2500 man publiek om 50.000 euro

13 februari De e-sporters van PEC Zwolle staan zaterdag in de landelijke finale van de eDivisie. Jonas Ghebrehiwot (23) en Tony Kok (25) strijden onder het oog van zo’n 2500 toeschouwers in AFAS live in Amsterdam om PEC Zwolle in het spel FIFA 20 op plek één te krijgen. En, om 50.000 euro prijzengeld. Kok blikt vooruit.