PEC Zwolle-tompoucen niet aan te slepen, trofee ‘kwijt’: ‘Promotie leeft meer dan verwacht’

‘Spannend’ advies over coalitie Overijssel, maar dankzij BBB misschien toch ook niet…

Het wordt een ‘spannend’ advies genoemd: de BoerBurgerBeweging met GroenLinks én PvdA in een Overijsselse coalitie, samen met de VVD en SGP. Dat kan meevallen. Nota bene BBB zelf bleek als eerste bereid bruggen te slaan, met een opmerkelijk standpunt over een ‘eigen’ motie die het stikstofbeleid van de provincie had kunnen frustreren.