PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser bij afscheid koninklijk onderscheiden en benoemd tot erevoorzitter

Adriaan Visser is koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De scheidend voorzitter van PEC Zwolle ontving het lintje vrijdag van burgemeester Erica van Lente van Dalfsen tijdens zijn afscheidsreceptie in Theater de Spiegel in Zwolle. Daarnaast is Visser door de club benoemd tot erevoorzitter.

De 70-jarige Dalfsenaar wordt namens de koning geroemd om zijn bijzondere inzet voor de samenleving. Visser stond aan de top van bedrijven als Cleanaway Nederland, Sita (later Suez), Dusseldorp en sinds 2016 als eigenaar van de Hegeman-bouwgroep.

,,Jij bent iemand die een probleem omzet in een kans’’, sprak burgemeester Van Lente in het theater tot Visser. ,,De man die PEC omhoog stuwde van de eerste divisie naar de eredivisie en naar Europees niveau.’’

Volledig scherm Adriaan Visser is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vrijdag van burgemeester Erica van Lente van Dalfsen, tijdens zijn officiële afscheid als PEC Zwolle-voorzitter in Theater de Spiegel in Zwolle. © Alex Mulder

Loftuitingen

Het afscheidsfeestje in De Spiegel werd omlijst met muzikaal theater. In een panelgesprek aan de hand van foto's en videobeelden namen onder andere PEC-trainer Art Langeler, voorzitter Freddy Eikelboom van de supportersclub en sponsoren Meine Breemhaar (Mac3Park) en Frans van der Kolk (VDK) het 12,5-jarig voorzitterschap van Visser vol loftuitingen door. Met het kampioenschap in de Jupiler League, de naamswijziging van FC Zwolle naar PEC Zwolle, de bekerwinst in 2014 en het spelen van Europees voetbal dat jaar.

Mac3Park-stadion

Breemhaar noemde Visser ‘een tovenaar’, commercieel adviseur Carine Wiersma van PEC omschreef de voorzitter als ‘briljant’. Het duo haalde op het podium samen met Visser herinneringen op aan de totstandkoming van het Mac3Park-stadion, terwijl supportersvoorman Eikelboom wees op de onvrede die die naamgeving onder supporters opriep. ,,Maar het heeft wel geleid tot het overleg dat de verschillende supportersgroepen sindsdien met jou hebben’’, richtte hij zich tot Visser.

Adriaan Visser is sinds 2008 voorzitter van PEC Zwolle, destijds nog FC Zwolle. Onder zijn hoede werd de maatschappelijke tak PEC Zwolle United opgericht en werd de samenwerking gezocht met Werder Bremen en Real Madrid. PEC wist in 2014 de KNVB Beker te winnen, door in de finale met 5-1 te winnen van Ajax. Later die zomer werd ook de Johan Cruijff Schaal in de wacht gesleept.

‘Leiding mógen geven’

Nu neemt de Dalfsenaar na 12,5 jaar afscheid als directievoorzitter. ,,Een voorzitter die in lijn met de naam van de club nimmer desespereert’’, aldus burgemeester Van Lente vrijdag. Visser zelf straalde bij het ontvangen van de koninklijke onderscheiding. ,,Uiteindelijk is het een symbool van hoe de maatschappij tegen je aankijkt en wat je voor de maatschappij hebt betekend’’, speechte Visser. Hij benadrukte dat hij al die tijd leiding heeft 'mogen geven’ aan de club. ,,Mogen, want de club is van ons allemaal. Niet van de voorzitter, niet van het bestuur. Maar van de supporters, de sponsoren, de samenleving. Mensen die simpelweg van deze club houden.’’

Erevoorzitter

In navolging van oud-voorzitters Gaston Sporre en Ronald van Vliet is Visser sinds vrijdag erevoorzitter van PEC Zwolle. Voorzitter Han Brouwers van de Raad van Commissarissen nam de benoeming in De Spiegel op zich en roemde de ‘uitzonderlijke prestaties’ van Visser bij en met de club.

Volledig scherm DS-2021-11392 Zwolle - Koninklijke onderscheiding Adriaan Visser Koninklijke onderscheiding voor Adriaan Visser, scheidend voorzitter van PEC Zwolle. COPYRIGHT ALEX MULDER © Alex Mulder