PEC Zwolle Vrouwen strikt Licia Darnoud, Apeldoornse verdediger met ervaring, voor twee seizoenen

Boa’s in Zwolle deelden ‘maar’ 232 boetes uit: ‘Moest wennen aan softe beleid’

6:00 Boa’s in Zwolle deelden het afgelopen jaar 232 coronaboetes uit. Dat is een stuk minder dan in andere vergelijkbare gemeenten, zegt Koen Lucas, hoofd van het team toezicht openbare ruimte. ,,In Zwolle zijn we heel erg van het informeren en afspraken maken. Pas als het echt niet anders kan, delen we een boete uit. Ik heb er aan moeten wennen.’’