Pech voor Zwolse geluksmakelaar

Herstelwerk X-gebouw begint dit jaar niet meer

17 november De herstelwerkzaamheden in het gesloten X-gebouw van hogeschool Windesheim in Zwolle gaan waarschijnlijk dit jaar niet meer van start. De hogeschool wacht op een landelijk advies over hoe gebouwen met onveilige vloeren het beste aangepast kunnen worden. Momenteel wordt daar nog onderzoek naar gedaan.