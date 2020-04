Pegida lijkt ondanks verbod toch te gaan demonstreren morgen bij Zwolse moskee

Pegida wil bij het vrijdaggebed aan de Luttekeweg met vijftien deelnemers demonstreren. Pegida is anti-islam en vindt dat moskee’s - ondanks dat ze volgens de wet in coronatijd nog diensten mogen houden - uit moreel oogpunt dat niet zouden moeten doen.

Politie grijpt in

Een woordvoerder van Pegida wil schriftelijk niet aangeven of de groep met zekerheid besloten heeft naar Zwolle te gaan. De informatie donderdag is ‘duidelijk’ voor iedereen, stelt hij. Tijdstip en exacte locatie waar ze mogelijk demonstreren geven ze niet. ,,We willen verder politie en gemeente niet wijzer maken dan ze moeten zijn.’’

Imam Sharief Goelab van de bewuste moskee hoort het aan. ,,Natuurlijk heb ik hier geen zin in. Ik heb beelden gezien van demonstraties van Pegida in Eindhoven, die liepen daar uit de hand. Ik wil met alles wat ik heb voorkomen dat dat in Zwolle gebeurt. Daarom gaan wij niet provoceren en laten wij ons provoceren. Zo simpel is het.’’ Mocht Pegida er zijn, dan proberen de moskeegangers zich daarvan af te sluiten, vertelt Goelab. ,,Welke les moet je je kinderen geven? Reageren of rustig blijven? Het laatste natuurlijk.’’