Peiling in populaire Zwolse woonwijk: betaald parkeren in heel Assendorp?

In het leeuwendeel van Assendorp geldt al een streng parkeerbeleid. Dat is niet voor niets. Veel bezoekers van de binnenstad zoeken hun toevlucht tot deze wijk, om betaald parkeren te ontkomen. Daar is in de afgelopen jaren al meer aandacht voor gekomen. In het deel dat tegen het centrum aan ligt, hebben bewoners al veel langer een vergunning. Voor hun visite is er een bezoekerspas en de rest van de parkeerders mag per uur betalen. Dat gebied rondom hartje Zwolle moet echter worden uitgebreid. Want de parkeerdruk neemt toe. Dus ook in straten die veel verder van de binnenstad af liggen, heeft de gemeente gemerkt.

Brief op de mat

Vrijdag en zaterdag viel bij een groot aantal Assendorpers een brief op de mat van de gemeente. Het gaat om het deel van de wijk dat tegen de Pierik aan ligt. Dus de straten tussen de Deventerstraatweg, de Hortensiastraat en Wethouder Alferinkweg. De gemeente wil tot eind april peilen hoe de bewoners denken over het parkeerbeleid. Hen is gevraagd om voor 27 april te reageren. Ook komt er op 17 april een informatieavond in wijkcentrum De Enk (18.00 tot 20.00 uur), om te bepalen of er voldoende draagvlak is voor strengere regels. Bewoners kunnen daar ook vragen stellen.

Als de Assendorpers instemmen, kunnen ze straks een vergunning aanvragen. Die kost 58 euro per jaar. Bedrijven betalen bijna het dubbele: 104 per jaar. Voor bezoekers is dan een pas beschikbaar. Die kost zo'n 12 euro per jaar. En verder geldt straks betaald parkeren: een euro per uur. Dat regime geldt doordeweeks tussen 9.00 en 20.00 uur. Met uitzondering van donderdag; tot 21.00 uur. Bovendien komt ook de zondag daarbij; tussen 13.00 en 17.00 uur.