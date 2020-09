PEILING | Wat vind jij van de strengere regels om het coronavirus te bedwingen?

video Commer­ciële teststraat in Zwolle prijzig, maar snel: ‘Dan kan ik misschien morgen weer aan het werk’

25 september Ze staan nog niet in rijen van tien voor de deur. Maar om de paar minuten arriveert er wel iemand met een mondkapje op bij de pas geopende commerciële corona-testlocatie in Zwolle. Hier kan sinds woensdag getest worden, met de garantie dat dezelfde dag de uitslag bekend is.