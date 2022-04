Pelgrims kunnen op weg naar Santiago de Compostela nu ook in Zwolle een stempel halen (en Paul heeft ’m al)

Een jaar of tien geleden kwamen er jaarlijks nog geen duizend Nederlandse pelgrims aan in het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. Tegenwoordig gaat het om drie- à vierduizend mensen per jaar. Pelgrimeren is populair. ,,Veel mensen denken dat het een religieus iets is. Maar de meeste pelgrims zijn gepensioneerd, proberen een verlies te verwerken of willen een switch in hun leven maken.’’