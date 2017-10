Pelserkade is 'nieuw' stukje Zwolle

Niet dat ze niet zichtbaar waren in de stad, of dat Zwollenaren de ondernemingen in de woon- en horecaschepen niet konden vinden, zegt de eigenaresse van Cultuurschip Thor, één van de vier schepen. Samen met de eigenaren van Bistro De Kwaak, De Verhalenboot en 't Pannenkoekschip en de uitbaters van B&B De Pelsertoren willen ze juist samenwerken. ,,Dat is begonnen toen Bistro Kwaak opende", zegt Van Eerden. ,,Ze hadden zo'n mooi terras in het gras langs de gracht deze zomer. Dat werd voor ons allemaal een ontmoetingspunt. En we kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Dus vanuit een positieve gedachte en wil tot samenwerken steken we nu gezamenlijk de handen uit de mouwen."

Binnenkijken

Zondag 5 november tussen 13.00 en 17.00 uur wordt de Pelserkade geopend. Het publiek kan die middag binnenkijken bij de vier schepen en de toren. Historicus Jaap Hagedoorn opent het officiële programma om 13.00 uur met een uiteenzetting over de historie van de kade. Iedereen kan binnenkijken bij de nieuwe ondernemers aan de gracht – de dit jaar geopende Bistro De Kwaak en B&B/Klein Hotel De Pelsertoren - en bij de langer zittende bedrijven Cultuurschip Thor, ’t Pannenkoekschip en De Verhalenboot.

Voorstellingen en concerten

De hele dag worden er kleine voorstellingen en concertjes gehouden. Bij alle locaties is de bar geopend. Bistro De Kwaak serveert onder meer een runderstoofpotje. ’t Pannenkoekschip heeft een Pelserkade Pannenkoekproeverij. ,,Daarnaast geven we een gezamenlijke brochure uit, om ons nog beter te kunnen presenteren. We willen ook gezamenlijke arrangementen aan gaan bieden. Dat je de huwelijksinzegening op de ene boot doet, het feest op een ander schip en je huwelijksnacht in de toren doorbrengt bijvoorbeeld."

Naamgeving

Of het stukje kade ook officieel Pelserkade gaat heten is nog maar de vraag. ,,We weten zelf nog niet of we die officieel aan gaan vragen", zegt Cuun van der Eerden. ,,Dat zou een hoop gedoe op kunnen leveren onder andere met de adressering op briefpapier en dergelijke." Uiteindelijk gaat de gemeente erover, laat persvoorlichter Marieke Stenfert weten. ,,Het college van B en W is bevoegd om namen te geven aan onderdelen van de openbare ruimte, zoals wijken, buurten, straten, paden, parken etcetera. In het verleden is er door middel van een prijsvraag samen met Zwollenaren nagedacht over de naam van bijvoorbeeld de nieuwe spoorbrug - Hanzeboog -, de fietsbrug in Stadshagen - Twistvlietbrug - en de naam van de brug bij het theater - Spinhuisbrug".