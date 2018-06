Penningmeester sluist 15.000 euro weg bij Zwolse kunststichting

video + update Warnsvel­der crasht met gestolen auto tegen zorgcom­plex in Zwolle: 'Nog nooit zo'n knal gehoord'

7:46 Een politieachtervolging in Zwolle is vannacht geëindigd tegen een wooncomplex van zorginstelling SEIN in de wijk Stadshagen. Een vluchtende automobilist uit Warnsveld verloor rond 04.00 uur de macht over het stuur van een gestolen auto en ramde het gebouw aan de Fonteinkruid. ,,Ik heb nog nooit zo'n knal gehoord."