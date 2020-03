Peperbus in Zwolle door corona na vanmiddag niet meer te bezoeken

De 75 meter hoge Onze Lieve Vrouwe toren, zoals de toren eigenlijk heet, mag na vandaag voorlopig niet meer beklommen worden. Dat als gevolg van het coronavirus. ,,We hebben er vijftig tot zestig, voornamelijk oudere, vrijwilligers rondlopen. Het risico voor hun wordt nu te groot’’, zegt secretaris Gerard ter Haar. ,,We zijn vrijdagmiddag nog tot 15.30 uur open en daarna niet meer in maart. Het was te kort dag om deze vrijdag al dicht te gaan, we moesten dit afstemmen met bijvoorbeeld de pastorie. Bij de ingang komt een mededeling over de sluiting te hangen.’’