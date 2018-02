Peperdure dikke karpers losgelaten in Koperen Plas

,,Er zit er eentje bij van 25 kilo, dat is heel bijzonder voor Nederland’’, zegt een trotse Saviël Schrijver, beheerder van karpervijver de Koperen Plas. In totaal werden zaterdagavond 63 karpers losgelaten in de vijver. Een handvol daarvan weegt meer dan 20 kilo. ,,Waarvan dus eentje van 25 kilo.’’

Nieuwsgierig

De hengelaar die zo’n joekel aan de haak slaat, is daar wel even mee bezig. Maar het is niet te voorspellen of de reuzen zich snel laten verschalken. Schrijver: ,,We weten uit ervaring dat nieuwe vissen vaak nieuwsgierig zijn.’’ Die laten zich makkelijker beetnemen. Dat is na een paar keer wel over. Hoewel. ,,We houden hier precies bij welke vissen worden gevangen. Dat kun je zien aan hun schubbenpatroon. Die is uniek voor elke vis, te vergelijken met de vingerafdruk van een mens. Elke visser laat zich graag fotograferen met een vangst. Zo kunnen we zien dat de ene vis elke maand wel een keer boven wordt gehaald, terwijl een andere zich niets eens één keer per jaar laat vangen.’’

Baby