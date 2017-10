Perron 7 op station Zwolle in maart weer rolstoelvriendelijk

Wees op je hoede als iemand aanbelt met een vaag verhaal

15:38 'Mag mijn kind even bij u naar de wc?' of 'Ik kom even de meterkast controleren.' Criminelen proberen via dit soort babbeltrucs bij mensen binnen te komen. Een 93-jarige vrouw uit Eefde hield criminelen wél buiten de deur. De politie wil naar aanleiding van haar geval nogmaals duidelijk maken dat je goed moet opletten.