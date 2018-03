Perron038 moet het innovatiecentrum worden van Zwolle

De leegstaande industriehal 22 op het bedrijventerrein Hanzelaan wordt nieuw leven ingeblazen. Het past allemaal in de 'Visie op Hanzeland': ,,Het is een volgende stap", zegt Thijs van Dieren van City Developer-S. ,,Wij zijn al twee jaar bezig om te zoeken naar partijen die zich hier willen vestigen." Kwartiermaker van Perron039 Marius Woldberg bevestigt dit: ,,Wij hebben initiatiefnemers nodig. Bedrijven krijgen hier de ruimte om aan eigen innovatieprojecten te werken, maar het is ook de bedoeling dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke agenda".

Maken 2.0

Het thema is Maken 2.0. ,,Het is allemaal nog een idee en een droom", geeft Woldberg aan bij de presentatie. ,,Perron038 draait om kennis ontwikkelen en delen. Bedrijven kunnen niet meer zelfstandig werken en hebben ook een sociaal maatschappelijke uitdaging. Er is een tekort aan technisch personeel. Door samen te werken met talenten ontwikkelen we projecten op het gebied van Smart Industry. Dit is de nieuwe maakindustrie waarbij het gaat om technologische ontwikkelingen zoals digitalisering en robotisering."

Leeromgeving

In de eerste schets is te zien dat naast vergaderruimtes voor bedrijven ook ruimte is voor 'een hybride leeromgeving'. ,,Wij willen het mbo en hbo uitdagen om mee te denken. Het doel is om opleidingen te ontwikkelen voor beroepen die nog niet bestaan", zegt Woldberg. In de tekening wordt rekening gehouden met klaslokalen en machines zoals 3D-printers waarmee studenten aan de slag kunnen.