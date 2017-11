Persconferentie als protest tegen zwarte piet in Zwols theater

Volgens woordvoerster Anne van Uum biedt zo'n conferentie meer mogelijkheid om uit te leggen waarom de actiegroep geen uitvoeringen met zwarte piet wil in de Zwolse theaters. ,,We waren van plan om buiten te gaan staan, bij de ingang. Een stil protest. Maar zo’n actie maakt van ons een mikpunt voor dreigementen en agressie. Dat willen we niet. Het gaat ons om de inhoud.’’

Statement

Ze realiseert zich dat dit wordt opgevat als ‘de actiegroep is onder druk gezwicht’. Maar dat ziet Van Uum anders. ,,We willen in de persconferentie toelichten hoe wij denken dat het theater een plek kan zijn waar iedereen zich thuis voelt. We willen een statement maken. Dat gaat verder dan alleen een discussie over zwarte piet. Het is nooit onze bedoeling geweest om te provoceren en geweld uit te lokken. We maken alleen gebruik van ons grondrecht. Het is problematisch dat mensen ons die mogelijkheid willen ontnemen.’’