Personeel ABN Amro Zwolle kiest: meeverhuizen of vertrekken

Meer fietsenrek­ken bij station Zwolle

15:36 De fietsenstalling aan de Oosterlaan in Zwolle krijgt volgende week 130 extra plaatsen. De druk op de bestaande stalling moet hiermee worden opgevangen. Volgend jaar wordt begonnen met de bouw van een nieuwe fietsenkelder onder het Stationsplein, maar die is pas in 2020 klaar.