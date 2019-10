Personeel Isala-ziekenhuis voert dinsdag actie: dit merk jij er van

video Op jacht naar de meerval (en die zit dus gewoon in de IJssel)

12:54 De glimlach van Mick Rijnhout is groot, heel groot, maar komt qua formaat niet in de buurt van de bek van de meerval die hij net heeft gevangen. In de IJssel, ergens tussen Kampen en Arnhem - de exacte locatie houdt hij liever voor zich -, vangt de Apeldoorner deze keer een exemplaar van ruim een meter. De Nederlandse rivieren zitten bomvol met de Silurus glanis, de Europese meerval, en de lengtes van de gevangen vissen worden steeds groter. Vissen van dik over de 2 meter zijn geen uitzondering meer.