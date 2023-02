Personeel Keolis staakt extra ­dag: deze donderdag minder of zelfs geen treinen van en naar Zwolle

Wederom topresul­taat Houtzager in Oliva en Hasseltse ‘dressuur­zus­sen’ Nekeman beleven speciaal WB-toer­nooi

De voorbereiding van Marc Houtzager op het buitenseizoen aan de Spaanse oostkust loopt vooralsnog op rolletjes. In Oliva reed de Rouvener voor de tweede week op rij twee foutloze ronden in de Grote Prijs met zijn toppaard Holy Moley. De topcombinatie was alleen niet snel genoeg voor de zege in de driesterren GP, en werd tweede.