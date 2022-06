Personeel Museum de Fundatie opgelucht om vertrek directeur, Ralph Keuning blijft wel betrokken

update Opgestapte museumdi­rec­teur Ralph Keuning werd gevierd én gevreesd: ‘Er staat wel iets tegenover zijn bullebakge­drag’

Geprezen door de buitenwereld, gevreesd door zijn personeel. Wie is Ralph Keuning? De directeur van Museum de Fundatie in Zwolle kwam in opspraak na het uitlekken van een ingrijpend onderzoek over zijn gedrag op de werkvloer. Dinsdag stapte hij ‘in goed overleg’ op.

