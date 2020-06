Personeel Scania Zwolle verrast en in onzekerheid door dreigend banenverlies: ‘Valt rauw op m’n dak’

Het werk gaat gewoon door, ook als je als Scania-medewerker van de fabriek in Zwolle gisteravond hebt gelezen dat je baan misschien wel gaat verdwijnen. Naast gelatenheid over de onzekerheid, komt het nieuws voor velen ook als een vervelende verrassing: ,,Dit valt rauw op m’n dak.’’

Het is spitsuur, zo tussen 13.45 en 14.45 uur. Wisseling van de wacht van de ploegendiensten bij Scania aan de Russenweg. Vertrekkers snellen naar hun auto, beginnende medewerkers ginnegappen wat met elkaar. ,,Hé, wel twee meter afstand hè’’, roept een kale medewerker in Scania-polo naar twee collega’s die net iets te dicht bij elkaar staan. Zo op het oog is er niets aan de hand.

Verrast

Maar dat is er zeker wel, weet ook Robert Bruinsma, al 26 jaar werkzaam bij de Zweedse vrachtwagenfabrikant. Het nieuws over de 5000 ontslagen bij Scania wereldwijd, verraste hem volledig. ,,We worden gevraagd op zaterdagen extra te werken, er staan nog veel orders open. Er is genoeg te doen, die signalen kregen we ook. Dit valt wel rauw op mijn dak, ik hoorde het via de media.’’

Tijdens zijn dienst merkte hij dat het bericht bij veel collega’s onderwerp van gesprek is. ,,Maar we zullen moeten afwachten. Voorlopig weten we nog niet welk effect het hier zal hebben.’’

Afwachten

Dat laatste zeggen ook veel van zijn collega's, van wie verder niemand met zijn naam in de krant wil. Een deel loopt zelfs snel weg als we vertellen dat we journalisten zijn. ,,Nee, we mogen niks zeggen.’’ De antwoorden van de mannen die wel wat zeggen, zijn in grote lijnen samen te vatten in: ‘We zijn verrast, maar zolang we niks horen, werken we gewoon door’. Niemand lijkt er echt slechter van te slapen.

