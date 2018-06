Personeelstekort in horeca nekt Zwolle Culinair

Privacy­waak­hond: zonder toestem­ming mag reclame­zuil niet filmen

17:40 Na ophef over 'geheime camera's' in reclamezuilen tikt de landelijke privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens, adverteerders op de vingers: zij mogen alleen billboards met camera's inzetten als klanten daar vooraf mee instemmen. 'Je mag niet zomaar gefilmd worden'. De zuilen staan onder meer op het NS-station en in winkelcentrum de Dobbe in Zwolle.