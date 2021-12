Persoonlijke kunst van Herbert Alfonso: Plankton

Het finaleweekeinde van de tentoonstelling Plankton is zaterdag 4 en zondag 5 december in het Langhuis in Zwolle. De werken van kunstenaar Herbert Alfonso zijn naar zijn zeggen voor het eerst erg persoonlijk en bestaan onder andere uit kunst op doek, fotografie en film.

,,Ik ben blij, maar vooral heel moe. Ik ben de laatste weken ontzettend druk geweest om alles te regelen voor dit weekend’’, zegt Alfonso. ,,Ik ben nog niet tevreden, dat ben ik morgen pas als het af is. Je kunt tijdens het proces niet tevreden zijn, dan stopt het proces namelijk.’’

,,Ik krijg heel vaak de opmerking dat mensen wel eens een kijkje zouden willen nemen in mijn hoofd. Plankton is dat kijkje’’, zegt de kunstenaar, die sinds 2 oktober in het Langhuis werkt aan de expositie. ,,Ik ben tijdens het maken van Plankton door allerlei processen gegaan en die wilde ik graag delen. Ik kwam er alleen achter dat dat proces niet de delen valt. Een proces gebeurt van binnen.’’

,,Het is de eerste keer dat ik werk maak dat zo persoonlijk is als dit. Als ik met iets bezig was de afgelopen maanden en ik had even rust nodig, dan ging ik hier aan verder. Het is echt van mij’’, zegt Alfonso met een glimlach.

Plankton is zaterdag 4 en zondag 5 december te zien in het Langhuis in Zwolle, aanmelden via de website

Volledig scherm Herbert Alfonso in de tentoonstelling in het Langhuis © Jonathan Fabri