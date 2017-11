Peter Pot nieuwe directeur Dominicanenklooster

In 'hecht' Spoolde wonen minste eenzame mensen

10:18 Het is goed toeven in de Zwolse wijk Spoolde. Uit de wijkgezondheidsprofielen die de gemeente Zwolle met GGD IJsselland opgesteld heeft, blijkt het percentage eenzame inwoners in de stad nergens zo laag als in dit deel van Zwolle.