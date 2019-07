Peter Snijders dolblij met voordracht burgemeesterschap Zwolle: ‘Mark Rutte heeft me zelfs al gefeliciteerd’

Boetes voor bellen op de fiets? Politie Oost-Nederland maakt over paar dagen de balans op

18:17 De politie in Oost-Nederland kan op zijn vroegst over enkele dagen zeggen of er in deze regio flink of juist helemaal niet is bekeurd voor het bellen en appen op de fiets. Agenten kunnen vanaf vandaag daadwerkelijk boetes uitschrijven, maar het digitale systeem heeft even tijd nodig om de balans op te kunnen maken.