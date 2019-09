Peter Snijders na warm welkom geïnstalleerd als burgemeester van Zwolle

Vergunning is binnen, drijvend zonnepark op Bomhofs­plas Zwolle mag komen

6:00 Terwijl is begonnen met de aanleg van het drijvende zonnepark op de Sekdoornse Plas, kwam ook de vergunning voor het andere zonnepark in Zwolle, op de Bomhofsplas, rond. Actiecomité SlibVrij Zwolle is teleurgesteld in de gemeente. ,,Leefruimte voor vogels wordt ingeperkt.’’