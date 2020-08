Peter was met gezin weg toen hij dramatisch telefoontje kreeg over brand in zijn Lichtmis: ‘Het is verschrikkelijk’

Wie werk zoekt, heeft minder keus uit beschikba­re vacatures

18:04 Het aantal vacatures is in Overijssel, Gelderland en Flevoland flink gedaald. De grootste relatieve aderlating moet Overijssel laten. Waren er in het tweede kwartaal van 2019 nog 18.500 vacatures, nu zijn dat er 13.000. Ook in Gelderland stortte het aantal vacatures in, van 32.800 naar 22.100. Flevoland komt er relatief het beste af, met nu nog 4100 vacatures, waar er vorig jaar eind tweede kwartaal 5800 waren.