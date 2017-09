Petitie gestart tegen 'Zwolle Centraal'

Swolsch Friethuys opnieuw in de prijzen

12:32 De winnaar van de AD Friettest is deze week opnieuw in de prijzen gevallen, meldt het Nederlands Frituurcentrum in een persbericht. Tijdens het Frituurwereld Event in Woerden kregen Marco en Ingeborg Poel van het Swolsch Friethuys en Snackbar Paradiso drie oorkondes uitgereikt voor met goud bekroonde ambachtelijke snacks.