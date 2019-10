PFAS in kunstgras? Volgens de branche zijn er geen signalen

De kunstgrasbranche neemt de signalen over Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat giftige PFAS-stoffen in de vezels van kunstgras zijn aangetroffen serieus, maar vindt dat het niet nodig is om ongerust te worden. ,,Die stofjes zitten ook in Tefal-pannen en daar eten we al tientallen jaren uit. Bovendien controleert het RIVM het kunstgras regelmatig.”

Deze krant meldde maandag dat GroenLinks in de Tweede Kamer vragen heeft gesteld over de mogelijke aanwezigheid van PFAS in kunstgras. De partij wil onder meer weten of de chemische stofjes schadelijk kunnen zijn voor sporters of anderen die op kunstgras spelen. De vragen worden gesteld nadat uit onderzoek in Michigan is gebleken dat in kunstgras van twee grote Amerikaanse leveranciers PFAS-stoffen zitten. Het ministerie laat overigens alle producten in kaart brengen waar deze giftige stoffen in zitten.

Onrust

PFAS is jarenlang als een soort wondermiddel in de industrie gebruikt. Het is een reeks van enkele duizenden chemische stofjes. Ze breken nauwelijks af en zijn onverwoestbaar, water- en hittebestendig. Onlangs ontstond onrust over de stoffen en nam het ministerie maatregelen. Zo mag grond waarin meer dan 0,1 microgram PFAS zit niet meer verplaatst worden. Dat is een groot probleem voor de bouwwereld.

Edward van der Geest is directeur van Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek, die namens de kunstgras-branche spreekt. Hij benadrukt dat in Europa andere vezels worden gebruikt dan in de Verenigde Staten. ,,Bij dat Amerikaanse onderzoek zijn de stofjes juist in die vezels gevonden. Dus het is zeer goed mogelijk dat ze niet in ons kunstgras zitten. Uiteraard spreken we met fabrikanten van deze vezels hierover.”

Negatief daglicht

Van der Geest baalt er van dat kunstgras opnieuw in een negatief daglicht wordt gezet. Eerder ontstond grote onrust, toen er werd gesteld dat de korrels van het nepgras mogelijk kankerverwekkend waren. Het RIVM concludeerde later dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. ,,Datzelfde RIVM controleert nog steeds het kunstgras. En dat moet ook. Er zijn op dit moment gewoon geen signalen dat het in kunstgras zit.”