Philip is de eerste matchmaker van Zwolle (en dat heeft niks met daten te maken)

Politie: ‘Stop uw meldingen over man in het zwart met blauw zeil’

7 maart Politie Heerde-Hattem vraagt via Facebook of mensen willen stoppen met meldingen over een rondzwervende man die zich ophoudt in de omgeving van Hattem, Wezep en Zwolle. De man is gekleed in het zwart en heeft meestal winkelwagentjes bij zich waar een blauw zeil overheen ligt.